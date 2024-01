Piera Maggio a Verissimo | “Denise è stata rapita | devono continuare a cercarla”

(Di domenica 28 gennaio 2024), mamma diPipitone, la bambina scomparsa nel nulla nel 2004 a Mazara e mai più ritrovata, ospite di. La mamma di, che a distanza di 20 anni da quel tragico evento non si è mai rassegnata, ha deciso di fare il punto sulle ultime notizie relative alle ricerche e ha parlato anche del video di cattivo gusto diventato virale sui social sul presunto ritrovamento di, purtroppo una fake news. Le parole di: “va cercata” «Sono trascorsi 20 anni dalla scomparsa dima per me resta sempre un rapimento – ha sottolineato-.va cercata. E noi lo facciamo da 20 ...

