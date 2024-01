Pezzotta | “Il futuro della città? La risalita per Città Alta | “Bergamo Grande” e un osservatorio sui giovani”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 gennaio 2024). Unaper, unper i, il progetto di una “” e molto altro ancora. C’è che ad Andrea, candidato sindacocoalizione di centrodestra, le idee non mancano. L’avvocato penalista indicato da Fratelli d’Italia e sostenuto dagli alleati, Lega e Forza Italia, racconta di essersi già messo al lavoro, da tempo: carte alla mano, ha cominciato a studiare una serie di iniziative da dedicate alla suadel, con qualche accento particolare su alcune di esse. E tra un’idea e un’altra, parallelismi con la sua professione, qualche intercalare in dialetto infilato in un misto di sobrietà e humor ...