Pettorossi perde valigia con medaglie | agenti la ritrovano nel terminal ferroviario di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) E’ stata ritrovata presso lo scalodiladel velocista Diego, oro e argento nella 4x100m e nei 200m ai Giochi del Mediterraneo 2022. Il bagaglio sospetto era stato lasciato vicino all’area di ingresso viaggiatori deled ha attirato l’attenzione deglidella Polfer, Polizia Ferroviaria di. Una volta appurato che laabbandonata non rappresentasse un pericolo per le altre persone, è stata aperta e si è scoperto che apparteneva proprio a. L’atleta ha perciò ringraziato gliin servizio ed è tornato in possesso dei suoi averi, tra cui levinte ad Orano. SportFace.