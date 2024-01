Pergo | servono punti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) CREMA (Cremona) Insidiosa trasferta dellalettese che oggi pomeriggio alle ore 14 affronta la quotata Triestina di mister Attilio Tesser. La formazione cremasca reduce dalla brillante vittoria in trasferta ottenuta una settimana fa contro il Renate cerca in Friuli un risultato per migliorare una classifica che al momento vede Arini e compagni in zona play out.LETTESE (3-5-2): Soncin, Tonoli, Arini, Piccinini, Bariti, Andreoli, Artioli, Mazzarani, Felicioli, Caia, Guiu Villanova. All. Abbate. Risultati: Alessandria-Arzignano V. 0-0, Fiorenzuola-Lumezzane 1-1, Mantova-Giana 2-0, Pro Patria-AlbinoLeffe 0-0. Le partite: (domani) Atalanta-Renate. (Oggi): Legnago-Trento, Novara -Padova, Pro Sesto-Pro Vercelli, Triestina-lettese, Vicenza-Virtusvecomp V. Classifica: Mantova 57; Padova 47; Triestina 45; Atalanta 37; Pro ...