Perché sull’Africa la visione del G7 deve andare oltre la questione energetica

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 gennaio 2024) La rilevanza del continente africano per l’Italia e la sua centralità nell’ambito della presidenza di Roma del G7 nel 2024 è stata anticipata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’ambito del discorso che ha tenuto a New York lo scorso settembre in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In tale occasione, Giorgia Meloni ha dichiarato come l’impegno strategico per un partenariato con le nazioni africane sarebbe stato al centro dell’agenda dei lavori del G7 nel 2024, con l’obiettivo di “stabilire rapporti paritari e favorire la crescita del continente”, discutendone poi con numerosi capi di Stato nell’ambito di incontri bilaterali a margine dell’incontro. Anticipando i temi della conferenza Italia-Africa, che si terrà a Roma ai primi del 2024, il presidente del Consiglio ha indicato quali saranno i principali ambiti di interesse oggetto dell’incontro, ponendo un ...