Perché Elly Schlein dovrebbe candidarsi alle Europee | un anniversario lo spiega bene

(Di domenica 28 gennaio 2024) Io spero chedecida diper un motivo preciso: affermare l’esigenza di superare i partiti nazionali che oggi si riconoscono nel PSE, compreso il Partito Democratico, per fondare un grande partito europeo, che si batta per trasformare l’Unione Europea in una Repubblica federale, fondata su uguali diritti ed uguali doveri. Niente di meno. Trent’anni fa, il 28 gennaio del 1994, a Mostar venivano massacrati da un colpo di mortaio, tre giornalisti della Rai di Trieste, Marco Luchetta, Alessandro Saša Ota e Dario D’Angelo, che stavano documentando l’orrore della guerra “nel cuore dell’Europa”, “porte di casa nostra” (come si diceva allora). Cosa abbiamo capito in questi trent’anni? Che l’unica possibilità per non disperare, rassegnandoci alla ...