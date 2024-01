Per salvare Kyiv serve una nuova politica militare industriale dell’Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’Occidente e gli europei in particolare devono rivedere i loro regolamenti finanziari e creare economie di scala per stimolare radicalmente la produzione di droni, munizioni, veicoli da combattimento blindati e altro ancora: “Solo se assorbiranno attentamente le lezioni apprese da questa guerra in Ucraina, gli europei saranno pronti per i tipi di confronto tra grandi potenze che stanno diventando sempre più probabili nel XXI secolo”, commenta Gustav Gressel, senior policy fellow dell’Ecfr. Il think tank ha preparato l’analisi dello specialista di sicurezza e difesa di ambito Nato-Ue in vista della riunione del Consiglio Europeo di giovedì prossimo. La maggior parte dei dibattiti pubblici sull’assistenza dell’Unione all’Ucraina ruota adesso attorno ai 50 miliardi di euro di macro-assistenza finanziaria bloccati dall’Ungheria. Tuttavia, Viktor Orban blocca anche 20 miliardi di euro per ...