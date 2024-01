Per non dimenticare mai Il ricordo dei D’Angeli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ildella famigliaè stato al centro della cerimonia organizzata ieri mattina al mercatino del Groccco-La Salute. Vivevano in questa zona i genitori e i due figli piccoli, spazzati via dalla Shoah. Il sindaco Luca Baroncini, l’assessore Federica Rastelli, consiglieri di maggioranza e minoranza, le forze dell’ordine, le associazioni e gli studenti hanno ricordato che la tragedia più grande del ventesimo secolo non ha risparmiato neanche Montecatini. "Oltre a onorare la famiglia- ha detto Baroncini -, oggi onoriamo tutte le vittime del popolo ebraico e non dimentichiamo che tutto questo è successo vicino a noi, con le responsabilità italiane attraverso l’emanazione delle leggi razziali". Aveva poco più di un anno Massimoquando, il 5 novembre 1943, venne catturato dai nazisti insieme ...

