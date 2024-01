Pensionato fa la comparsa per 77 euro | l’Inps gliene chiede 20mila

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ha dell’incredibile la storia di unaltoatesino, Robert Stark, che è infatti rapidamente divenuta virale. Per un giorno si è cimentato nel mondo della recitazione, facendo lanei panni di un avvocato. Totale del compenso? 77. Nonostante la cifra esigua, però, l’uomo si è ritrovato incastrato nelle maglie della burocrazia del. A causa della Quota 100, infatti, quest’esperienza gli è costata ben 19mila. Le pretese delha provveduto al taglio di cinque mesi della pensione di Robert Stark, chiamato inoltre a restituire il denaro ricevuto grazie agli assegni previdenziali dei mesi precedenti dell’anno. Ecco la sua versione dei fatti: “Ho fatto l’avvocato per un giorno al Tribunale di Trento, in qualità di ...

Ecco la sua versione dei fatti: "Ho fatto l'avvocato per un giorno al Tribunale di Trento, in qualità di comparsa in un film. Ho guadagnato 77 euro netti e ho anche le buste paga. L'Inps però mi ha ...