Pd | serve la riforma della Rai | tutte le opposizioni collaborino

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Il servizio pubblico non può più essere pubblicità ingannevole.unae noi ci stiamo lavorando, chiediamo aledi collaborare". È l'appello lanciato dal Pd su Facebook, in un post in cui si sottolinea che "la televisione pubblica è ormai piegata alla propaganda del governo, 24 ore al giorno, con titoli manipolatori e fake news come '1000 euro in più agli anziani. elezioni l'8-9 giugno'. Allo stesso tempo,le voci critiche e libere sono attaccate pubblicamente dalla premier e dai suoi giannizzeri. Una situazione preoccupante. Per questo lanciamo un sit-in in Rai per il diritto a una corretta informazione e per difendere la libertà di stampa". Il deputato dem Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro, ricorda di aver presentato alla Camera "un anno fa circa" una proposta ...