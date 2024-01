Paura a Cibali | esplode bombola del gas in casa | ‘miracolato’ 38enne | salvato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 Momenti dinel quartieredi Catania, dove ieri pomeriggio (27 gennaio) unadi gas è scoppiata all’interno di un’abitazione. Salvo per miracolo uned i suoi figli presenti al momento dell’esplosione nell’appartamento, sito al piano terra di un palazzo di via Maltese. In particolare, erano da poco passate le 17.00 di un pomeriggio apparentemente tranquillo, senza particolari situazioni d’emergenza, quando una pattuglia di motociclisti del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnata in un servizio di prevenzione dell’illegalità diffusa nel quartiere “”, stava restituendo al proprietario la sua Ford Ka, rubata qualche giorno addietro e ritrovata dai militari durante la loro attività di controllo del territorio. Con grande soddisfazione ...