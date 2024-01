Passeggero apre il portellone e sale sull’ala dell’aereo | arrestato Ma gli altri viaggiatori lo difendono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un uomo è statoin Messico per aver aperto ild’emergenza di un aereo ed essere salitoprima del decollo. L’uomo è intervenuto dopo che l’aereo diretto a Città del Guatemala era rimasto bloccato per ore sulla pista senza aria condizionata né acqua per i passeggeri.Leggi anche:di un aereo si stacca in volo: panico tra i passeggeriLeggi anche:ildurante il decollo e salta giù, panico in volo: immagini tremende L’aeroporto internazionale del Messico ha affermato che non è stato causato alcun danno, ma che ilè stato consegnato alla polizia. Glipasseggeri, tuttavia, hanno scritto una dichiarazione congiunta, affermando che l’uomo aveva il sostegno di ...