Partito Liberale | “Rinascita o Esperimento Sociale? Il Quartiere Tamburi di Taranto chiede un impegno concreto e duraturo”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nelle ultime settimane, neldi, si parla incessantemente del cosiddetto “straordinario” lavoro per rinnovare i marciapiedi e trasformare ilin un luogo di incontro e socializzazione. Ilsi interroga se ciò non rappresenti semplicemente l’ennesimoa carico dei residenti. Riteniamo che la comunità delsia già ben coesa e non abbia bisogno di ulteriori gesti di facciata. Non vogliamo interventi che servano solo a nascondere la polvere accumulata in anni di abbandono, mentre l’intera nazione è consapevole delle difficili condizioni di vita dei residenti del rione. Le potenzialità per far rinascere un ...