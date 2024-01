Parole e musica con Fabrizio Gifuni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024)torna a Ricicione per rendere omaggio a Giorgio Caproni. Questo pomeriggio (sipario alle 17) alla sala Granturismo in piazzale Ceccarini,accompagnerà il pubblico alla scoperta della poesia leggera e profondissima di Giorgio Caproni. Con Fatalità della rima si entrerà nel mondo dell’autore: l’amore, i rapporti familiari, le città da Genova a Livorno e Roma, il mistero dell’esistenza. Con intelligenza e ironia, doti ben note allo stesso Caproni, si partirà in un viaggio poetico ele fino al momento del suo cerimonioso congedo. Un’incursione nella selva acuta dei suoi pensieri, nelle segrete gallerie dell’anima di uno dei più grandi poeti del Novecento.