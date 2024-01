Parma Pecchia | «Sconfitta meritata | ma rimango positivo»

(Di domenica 28 gennaio 2024) Le parole di Fabio, tecnico del, dopo ladella capolista di Serie B contro il Modena Fabioha parlato in conferenza stampa dopo la nettadelcontro il Modena. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Partita in cui loro hanno meritato di vincere, c’è poco da girarci intorno. Il verdetto è stato chiaro, quando è così non c’è situazione tattica o episodio che possa determinare un risultato così. Complimenti al Modena, noi partita sottotono». RISVOLTI POSITIVI – «Io sono sempre, dopo il pareggio con l’Ascoli ero felice e qualcuno storceva la bocca. Questo è il campionato, è arrivata una, dobbiamo avere la capacità di metterla da parte, prendere il giusto ma pensare in maniera ...

Oggi Pecchia: «Sconfitta meritata». Bianco: «Contro il Parma non finisce mai» SportParma HOME (Oggi) - MODENA – Dalla sala stampa dello stadio Alberto Braglia di Modena, dopo la cocente sconfitta per ...Oggi Pecchia: «Sconfitta meritata». Bianco: «Contro il Parma non finisce mai» SportParma HOME (Oggi) - MODENA – Dalla sala stampa dello stadio Alberto Braglia di Modena, dopo la cocente sconfitta per ...Le dichiarazioni dell’allenatore Fabio Pecchia, rilasciate al termine della partita Modena-Parma, valida per la ventiduesima giornata del campionato Serie BKT. “Faccio i complimenti al Modena, ha ...