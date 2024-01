Pareggio folle | Milan e Bologna 2 - 2

(Di domenica 28 gennaio 2024) AGI -pirotecnico tranel sabato sera della 22 giornata di Serie A. A San Siro finisce 2-2 al termine di un match pieno di episodi, tra cui tre calci di rigore dei quali due sbagliati dai rossoneri con Giroud e Theo Hernandez. Il terzo invece lo mette a segno Orsolini regalando ai felsinei un punto a tempo scaduto, dopo che la doppietta di Loftus-Cheek aveva ribaltato l'iniziale vantaggio di Zirkzee. La squadra di Pioli interrompe la striscia di quattro successi di fila in campionato salendo a 46 punti, ma sprecando la chance di accorciare sull'Inter; gli uomini di Motta invece tornano a casa con un bel risultato raggiungendo quota 33 in classifica. In un primo tempo acceso e ricco di emozioni il primo squillo è dei rossoneri al 19', quando Leao impegna Skorupski con un tiro velenoso, poi sul proseguimento ...

Per il Bologna sicuramente il miglior match di questo avvio di 2024, dove ha racimolato solo due punti nelle ultime tre partite (quattro considerando anche il KO in chiusura di 2023) e conferma ...SERIE A - Partita folle a San Siro con l'arbitro Massa che assegna tre rigori ...Skorupski intuisce il lato giusto e blocca il rigore. 45' LOFTUS-CHEEK! PAREGGIO MILAN! Bellissima azione del Milan.Il pareggio della Juventus con l'Empoli per 1 a 1 sta facendo discutere sul web, con moltissimi tifosi che hanno puntato il dito contro Massimiliano Allegri per la scelta di aver mandato in campo da t ...