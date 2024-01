Pareggia la Casertana | fallita l’occasione per riprendere il cammino

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 28 gennaio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Finisce in parità trae Latina. Ha sofferto lai veloci contropiedi dei laziali che già dai primi 45’ minuto hanno mostrato la loro pericolosità. Dal canto suo laha giocato una onesta partita peccando in fase offensiva. Lascia comunque il campo tra gli applausi dei tifosi. Primo tempo Parte con il piede sull’acceleratore la. Al 5’ il Latina reclama un calcio di rigore per un contatto dubbio su Del Sole. Al 6’ è Fella a sfruttare male un contropiede micidiale spedendo la palla fuori. All’8’ ci prova Del Sole palla alta. Al 9’ giallo per Marino per fallo su Damian. Al 14’ bello il tiro al volo di Calapai dopo un liscio di Damian, Fasolino si distende in tuffo e devia. Al 19’ Curcio ci prova dal limita, palla ad incrociare che finisce sul fondo. Gol ...