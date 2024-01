Panatta | “Medvedev all’inizio ha giocato contro la sua natura | Sinner ha dimostrato di essere un campione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Adrianoha analizzato a ‘La telefonata’ di Fandango podcast, insieme a Paolo Bertolucci, il successo di Jannikagli Australian OpenDaniil: “Il russo hala sua, anticipando, non dando tempo. Ha aggreditoperché ha bisogno di quel decimo di secondo per spostarsi e prendere la mira.quando deve giocare d’istinto diventa meno forte, ma è stato straordinario. Era difficile, ma ero convinto che l’azzurro avesse molte chance per tornare e vincere il match, perché non credevo che il russo potesse continuare così e si è visto che a quel ritmo lì è difficile giocare tre ore. Infatti il livello si è abbassato, così come la velocità ed ha avuto più tempo per tornare in palla. ...