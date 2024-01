Pallanuoto | i convocati dell’Italia per i Mondiali di Doha | una sola variazione rispetto al gruppo giunto terzo agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’Italia delladarà l’assalto all’ultima competizione che mette in palio pass olimpici, i2024 di, in Qatar (5-17 febbraio), con 14 dei 15 atleti che hanno conquistato la meda di bronzodi Zagabria. L’unicaapportata dal CT Sandro Campagna all’elenco dei, infatti, riguarda l’ingresso di Matteo Iocchi Gratta, che sostituisce Vincenzo Dolce. Il Settebello è inserito nelD con Ungheria, Romania e Kazakistan. Aiverranno messi in palio gli ultimi quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: al momento, infatti, sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e Spagna. Tutte le ...