Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia per i Mondiali di Doha | rientra Agnese Cocchiere

(Di domenica 28 gennaio 2024) Carlo Silipo, CTdella, in vista deidi, in Qatar (4-16 febbraio), si affida per 14/15 al gruppo giunto quarto agli Europei: nella rassegna iridata saranno in palio gli ultimi due pass per i Giochi Olimpici. Il Setterosa è stato sorteggiato nel Gruppo D ed affronterà Canada, Sudafrica e Gran Bretagna: l’unica variazione rispetto all’elenco delleriguarda il ritorno in rosa di, che ha superato l’infortunio alla mano ed andrà a sostituire Sara Cordovani. Nel torneo iridato saranno in palio gli ultimi due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: al momento, infatti, sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia, Cina, Stati Uniti, Sudafrica e ...