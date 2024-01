Pallanuoto A2 | Battuta Lavagna dopo una prestazione di qualità Rari implacabile | firma la decima Di Gioia e Sordini protagonisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) R.N. FLORENTIA 1790 12 R.N. FLORENTIA: G., G. Generini, M. Stocco 2, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 1, M. Calamai 1, D. Borghigiani, G. Cardoni, G. Chemeri 1, N. Benvenuti 2, S.7, A. Di Fulvio 2, N. Cocca, C. Mancini. All. L. Minetti.90: A. Gabutti, M. Biocanin 1, C. Vario, M. Pedroni 1, A. Casazza, P. Vario, T. Scollo 5, F. Pelliccia, F. Luce 2, C. Mangiante, E. Menicocci, L. Magistrini 2, P. Capelli, L. Pennafort 1. All. A. Martini. Arbitri: Nicolosi - Zedda. Parziali: 2-2, 5-4, 6-4, 4-2. Note - Superiorità numerica: Florentia 4/10 + 4 rigori,7/13 + 2 rigori. Espulso per proteste Martini (All.). FIRENZE - LaNantes Florentia prende altri tre punti e scappa. Il settebello biancorosso non conosce pause: ...