Pallamano | Salerno e Brixen salgono in vetta della Serie A1 su Cassano Magnago

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jomiriprende laregular season diA1 dopo un’intensa 14ma giornata d’azione in cui non sono mancate le sorprese. Le campionesse d’Italia ottengono il primato provvisorio dopo aver primeggiato in trasferta contro Cellini Padova, partita terminata con il punteggio di 17-22. La squadra campana supera nella graduatoria assolutache in settimana ha saputo beffare AC Life Style Erice durante il recupero12ma giornata. Le siciliane hanno sconfitto per 25-21 le avversarie lombarde, spettatrici questo week-end visto il turno di riposo prescritto dal calendario.festeggia insieme aSüdtirol, le due compagini si trovano in cima al campionato con il medesimo punteggio. Bressanone ...