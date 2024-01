Pallamano Carpi non ha scampo con Fasano Fanno festa Pantarei e Carpine

(Di domenica 28 gennaio 2024) Arriva la nona sconfitta di fila (33-24) per lache nulla può sul campo delcampione d’Italia nella 2^ di ritorno di Serie A Gold. I bianconeri perdono contatto in avvio (8-3 al 13’) e poi vanno al riposo sotto di 5 reti (16-11). Nella ripresa i pugliesi ampliano il margine fino al +9 coi successi di Eppan e Trieste che complicano la classifica.: Jurina, Monzani 1, S. Serafini 3, Soria, Nocelli 2, Carabulea 1, Cioni, Coppola 4, Sibilio, Damjanovic 3, Errico 5, Marques Costa 1, Sortino 3, Mejri 1. All. D. Serafini. Le altre: Cassano-Rubiera 35-18, Pressano-Brixen 20-26, Trieste-Merano 21-20, Eppan-Conversano 33-32, rinv. 14/2 Bozen-Cingoli e Sassari-Albatro. Clas. Brixen 26,* e Merano * 22, Conversano 21, Cassano * 20, Bozen ** 19, Sassari * 16, Eppan 11, Albatro ...

La prima partita casalinga del 2024 vedrà l’esordio davanti al pubblico fasanese dell’ultimo arrivato, Joao Marinho Da Cunha Fasano - Dopo la pausa forzata dello scorso week-end a causa del rinvio ...Dopo i recuperi della 13esima e ultima giornata del girone d'andata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano, il quadro dei quarti di finale in vista della Final 8 di Coppa It ...Il match, in programma sabato 27 gennaio, nel nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina, sarà anche l’occasione per l’esordio davanti al pubblico fasanese dell’ultimo arrivato, Joao Marinho Da Cunh ...