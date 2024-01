Pagelle superG Cortina oggi | Gut-Behrami pennella | Goggia fa il massimo | Brignone pasticcia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024)Domenica 28 gennaio LARA GUT-10: dominante.davvero non c’era partita. Nel tratto centrale, quello dei curvoni, hato lasciando volare i suoi sci. Sta attraversando un ottimo momento di forma elo ha ribadito con forza. STEPHANIE VENIER 8.5: anche l’austriaca è in un magic moment dopo troppi alti e bassi.è l’unica a dare davvero del filo da torcere a Lara Gut-. Parte sui tempi della svizzera, quindi limita i danni laddove ha fatto la differenza. Nel finale non molla e si ferma a soli 21 centesimi. Chapeaux. ROMANE MIRADOLI 7.5: la francese piazza un grande risultato e, per la prima parte del suo, minaccia il primo posto di Lara ...