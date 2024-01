Pagelle Milan-Bologna | male Giroud e Theo Hernandez Super Loftus-Cheek

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ilnon va oltre il 2-2 contro il. I rossoneri sbagliano due rigori con. LeIldi Stefano Pioli spreca tanto, sbaglia due calci di rigore cone Oliviere non va oltre il 2-2 con il. Dopo esser andato sotto per 1-0 con il goal dell’uomo mercato Joshua Zirkzee, ci pensa un Rubenscatenato che firma il pareggio al 45? e il goal del momentaneo vantaggio all’83’. Un’ingenuità del neo entrato Filippo Terracciano, però, rovina la festa rossonera e causa il rigore al 91?. Rigore trasformato da Riccardo Orsolini e pareggio. 2-2 il risultato ...

Il Milan non va oltre il 2-2 casalingo contro il Bologna, perdendo l'occasione di accorciare in classifica almeno sulla Juventus. I rossoneri restano a -7 dai bianconeri e avvicinano per ...Sotto i riflettori di “San Siro”, l’emozionante sfida tra Milan e Bologna è terminata con il risultato di 2-2. Un super Zirkzee ha stappato la gara, con i rossoneri che hanno fallito la chance di ...Pioli inserisce Terracciano per Pulisic. Il nuovo acquisto del Milan strattona Kristansen in area. Il Var richiama Massa, che assegna il rigore. Dal dischetto Orsolini non sbaglia e realizza il gol ...