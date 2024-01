P s elpidio | un sospiro di sollievo Casette Verdini mastica amaro All’ultimo sfuma la vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)1 PORTO SANT’: Grifi, Telloni, Menchi (34’ st Kakuli), Moschetta, Ciurlanti, Lami, Tidiane, Russo V, Gentilucci (37’ st Malaccari), Russo E (15’ st Mandolesi), Romanski (45’ st Verdicchio). All. Lattanzi. PORTO SANT’: Faini, Misin, Amici, Forò (43’ st Gabaldi), Carafa, Squarcia, Vallasciani T (20’ st Rubicino), Capiato, Gibellieri, Mannozzi (45’ st Carillo), Sarr (27’ st Magliulo). All. Palladini. Arbitro: Bartomioli di Pesaro. Reti: 16’ E. Russo, 49’ st Carafa. Dura solo un quarto d’ora l’equilibrio quando ilsi porta in vantaggio. È il 16 quando Lami da fuori area prova una conclusione potente che colpisce la traversa, sulla respinta si fa trovare pronto Emanuele Russo che ...