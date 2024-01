Ostaggi in cambio di una tregua Nyt | c' è una bozza di accordo che sarà discussa oggi a Parigi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Due mesi di stop alla guerra per otterrebbe il rilascio (in due fasi) di 100 prigionieri ancora detenuti da Hamas. I dettagli del piano verranno affrontatinella capitale francese e l'intesa potrebbe essere raggiunta nelle prossime due settimane. Presenti il direttore della Cia William Burns e i rappresentanti di Israele, Egitto e Qatar

Il Qatar avrebbe avanzato una proposta per un accordo di pace tra Israele e Hamas per mettere fine alla guerra a Gaza. Lo Stato ebraico dovrebbe ... (linkiesta)

Israele e Hamas stanno trattando per un cessate-il-fuoco di un mese e per uno scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi. L’agenzia di stampa ... (open.online)

La bozza prevede il rilascio dei prigionieri detenuti da Hamas a Gaza in cambio della cessazione dell’offensiva israeliana per due mesi. Appare vicino un accordo sugli ostaggi che fermerebbe la guerra ...Nel frattempo, l’Onu ha lanciato un appello ai paesi donatori per ripristinare i finanziamenti all’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi. L’Unrwa ha dichiarato ...Anche se l'accordo non prevederebbe il cessate il fuoco permanente chiesto da Hamas in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi, le stesse fonti ritengono che se Israele accettasse il cessate il fuoco ...