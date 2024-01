Ostacolo Ragusa per il Geas Sanga | servono punti salvezza Brixia con la capolista Venezia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tutte in campo oggi le formazioni lombarde di serie A1 femminile. Inizia ilSesto San Giovanni che ospita al PalaCarzaniga la Passalacquaalle 17. Poi a partire dalle 18 scontroper il RepowerMilano che scenderà sul parquet di Faenza alla ricerca diche permetterebbero alle orange di raggiungere proprio le romagnole in classifica. Infine, sempre allo stesso orario, sfida improba perche giocherà al Taliercio contro ladel torneo Umana. S.P.

