Ospiti Verissimo | puntata domenica 28 gennaio 2024 | Ilary Blasi torna da Silvia Toffanin | tutti i protagonisti

(Di domenica 28 gennaio 2024) Questa, 28accoglierà in studio i nuovidiper il secondo ed ultimo appuntamento del weekend. Archiviata ladi ieri pomeriggio, oggi dalle ore 16.30 arriverà su Canale 5 un nuovo appuntamento ricco di, storie ed emozioni.di28Grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ilary Blasi torna a Verissimo per una nuova verità. Il salotto televisivo di Ilary Blasi ha visto tra i tanti ospiti Ilary Blasi che racconterà di più sulla sua separazione da Francesco Totti, la ...Chi sono gli ospiti attesi oggi, sabato 27, e domani, domenica 28 gennaio 2024 a Verissimo, in onda alle 16:30 su Canale 5.È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e ...