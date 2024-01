Ospiti Domenica In | talk sul Festival di Sanremo e Iva Zanicchi da Mara Venier

(Di domenica 28 gennaio 2024) Questa28 gennaio, dalle 14:00 alle 17:10, scopriremo i nuovidiIn, la storica trasmissione condotta da. L’appuntamento andrà in onda in diretta da Roma, dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’, come sempre su Rai1. Chi saranno i nuovi protagonisti dell’appuntamento odierno?In, puntata del 28 gennaio 2024 Il programma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

domenica In, ecco gli ospiti e le anticipazioni di domenica 28 gennaio domenica 28 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in ... (361magazine)

Domenica In condotta come sempre da Mara Venier andrà in onda con la nuova puntata il 28 gennaio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 17:10 su Rai1 e su ... (velvetmag)

Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi , 28 gennaio 2024 Torna oggi , 28 gennaio 2024 , Domenica In, la trasmissione della ... (tpi)

oggi , Domenica 28 gennaio , dalle 14 alle 17:10 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la ventesima puntata di ... (europa.today)

Lucia Russo era la moglie di Memo Remigi, il cantante ospite oggi a Domenica In per un attesissimo confronto con Jessica Morlacchi, dopo il caso della famosa palpata a Oggi è un altro giorno costato l ...Torna come ogni domenica l'appuntamento con "Domenica In" su Rai 1. Da Iva Zanicchi a Bobby Solo, passando per Nicola Di Bari, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier.Amici torna oggi, domenica 28 gennaio 2024, a partire dalle ore 14 su Canale ...Amici, undicesima puntata 28 gennaio 2024, ospiti e giudici A stilare le classifiche della gara di ballo ssarà la ...