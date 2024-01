Osimhen non segna ma costruisce i gol per la Nigeria Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 gennaio 2024)nonmai gol per la. Lo scrive il Corriere dello Sport nella cronaca di-Camerun 2-0 ottavi di finale della Coppa d’Africa. Partita decisa dalla doppietta dell’atalantino Lookman. Laha staccato il pass per i quarti e affronterà l’Angola per un posto in semifinale. Il primo gol l’ha messo a segno Lookman al 36’ del primo tempo, complice l’intervento goffo di Ondoa (preferito ancora una volta all’ex Inter Onana) che si è fatto beffare dal tiro ravvicinato ma non irresistibile dell’attaccante atalantino.non hato per la quarta gara di fila, stavolta però ha servito l’assist a Lookman dopo aver rubato una palla in stile football americano a Gonzalez, il difensore che ha sulla coscienza ...