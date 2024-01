Oscar 2024 | quali sono le 5 canzoni candidate?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 gennaio 2024): se Barbie la fa da padrona nella categoria per la miglior canzone originale con due, cianche i brani tratti da American Symphony: John Batiste, da Flamin' Hot e da Killers Of The Flower Moon. Le nomination aglihanno alzato una polemiche legata a Barbie, in particolare per le mancate candidature a Margot Robbie come miglior attrice e Greta Gerwig come miglior regista. Detto che Margot Robbie è candidata comunque in quanto produttrice del film, e Greta Gerwig come sceneggiatrice, Barbie arriva alla serata degli Academy Awards comunque forte di 8 nomination. E c'è una categoria, in particolare, dove Barbie la fa da padrona: quella per la miglior canzone originale. Una categoria che teniamo sempre d'occhio, perché permette di unire i due mondi che, più di altri, ...