Orsolini | Mi mancava il gol contro i rossoneri Bravi a reagire e a riagguantare il pari» Ferguson | Avanti così | ne vinceremo tante»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) La sua esclusione aveva fatto storcere il naso a molti, ma la versione da subentrante diè stata quella che ha deciso la gara: uscito dalla panchina all’82’, ha dato la sterzata decisiva alla gara, con quel pallone sul quale Kristiansen stava inserendosi. Ma il sigillo rimane il gol su calcio di rigore (il secondo a San Siro quest’anno dopo quellol’Inter), che rappresenta la prima gioia dell’Orso. "Mi, ora possiamo spuntare anche questa casellina. Sono contento, è arrivato in un momento particolare, stavamo soffrendo e siamo statia riacciuffare la partita". Sull’iniziale esclusione torna proprio l’esterno: "Non è facile vedere i compagni giocare quando parti dalla panchina, vorresti essere in campo con loro, quando vengo chiamato ...