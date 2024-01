Orribile | volevano buttarmi via | la confessione choc di Iva Zanicchi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ospite di Mara Venier a Domenica In, nella puntata del 28 gennaio, Ivaha parlato della sua vita e della sua carriera e ha fatto una rivelazione sconvolgente sulla sua infanzia. "Ero, aveva ragione mia mamma a dire eri carina, intelligente, ma non proprio bella. Io sono nata bruttissima, mibuttare via davvero", ha detto la cantante emiliana. Che poi ha aggiunto che il padre che voleva un figlio maschio perché aveva già due femmine "è stato tre giorni senza volermi vedere, ma poi, quando mia mamma gli ha detto e vabbè bisogna avere pazienza, è un'altra femmina ed anche bruttina, tutto è cambiato" e "mio padre ha dovuto ammettere che ero la sua figlia prediletta". Quindi laha parlato anche del rapporto con sua madre facendo commuovere Mara Venier. Tutto è partito da una ...

