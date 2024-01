Oroscopo Paolo Fox 30 gennaio 2024 | amore grintoso per Vergine

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 28 gennaio 2024) Cosa prevede l'diFox per martedì 30? La giornata inizia con la Luna che transita nel segno della Bilancia. Fra quest'ultimo segno e quello del Cancro, pesa la distanza in. Andrà meglio ai nati della, che ritrovano grinta nei sentimenti. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 30, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.30Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Vuoi più sicurezza in ogni aspetto della tua vita. In queste 24 ore cerca di fare attenzione a non perdere la calma. Toro – Sul lavoro dovrai fare chiarezza su ...