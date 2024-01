Orientamento al lavoro all’Itis Volta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Il mondo delsi sta muovendo ad una velocità sempre più impressionante, per questo è importante che le scuole si avvicinino ad esso, così che gli studenti sappiano subito come muoversi unausciti dalla classe". Questo è il tema dell’incontro per l’svoltosi venerdì nell’aula magna dell’Itisdi Lodi. Erano presenti oltre 100 studenti delle classi seconde, lì radunati perché prossimi alla scelta di indirizzo per il triennio. "L’idea – ha spiegato Mauro Sangalli, segretario dell’Unione Artigiani e di Casartigiani – è di mettere in evidenza il panorama dell’economia lodigiana e non solo, in particolare le soft skill che il datore dirichiede, come: flessibilità, saper lavorare in squadra e soprattutto la conoscenza di una lingua straniera. Soprattutto diamo aiuto ...