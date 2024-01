Omicidio nel varesotto | 26enne ucciso a coltellate in casa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Unè statonella suadi Cairate, in provincia di Varese. I carabinieri, accorsi in via Mascheroni dopo che era stata segnalata le presenza di una persona deceduta, hanno trovato nell’appartamento il corpo senza vita del giovane proprietario dell’abitazione. Secondo i primi accertamenti, ilsarebbe stato accoltellato. Sull’gli inquirenti mantengono il massimo riserbo: l’impressione è che una pista investigativa ci sia e i carabinieri potrebbero essere vicini a chiudere il cerchio. Bossi risulta essere incensurato e da poco si era trasferito in provincia di Varese. Non è esclusa nemmeno l’ipotesi dell’passionale.