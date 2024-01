Omag-Mt cerca l’impresa Busto Arsizio corazzata Ma tutti possono fallire»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Parte la Pool Promozione di A2 femminile ed è subito big-match. Oggi, alle 17, arriva al PalaMarignano la, una seria pretendente alla promozione in A1. Le padrone di casa dellaMt San Giovanni giocheranno subito concentratissime per fare più punti possibili per coltivare il sogno play-off. In questa fase cruciale saranno 10 partite come 10 finali emozionanti per la-MT, che sfiderà di fatto in andata e ritorno le prime 5 squadre del girone A di serie A2, ora comprese in un’unica classifica con le migliori 5 del girone B tra cui San Giovanni appunto. Grandi protagoniste quest’oggi tra le avversarie saranno certamente le ex Zie Ilaria Bonvicini, Lana Conceicao ed Elisa Zanette, attaccanti di altissimo livello. Nell’attuale classifica, però, dove tutte le squadre della ...