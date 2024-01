Oltre Auschwitz Lo sterminio nell’Est Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) "I luoghi della Shoah inhanno dimensioni che solo oggi cominciamo lentamente a comprendere": Frediano Sessi, nel suo volumeorientale, l’Olocausto rimosso (Marsilio), ricostruisce le tappe dellodegli ebrei dell’orientale,appunto. Racconta i luoghi – Che?mno, Sobibór, Be??ec, Treblinka, Majdanek – i gerarchi nazisti che diedero vita all’Aktion Reinhardt, come si chiamava l’operazione, e anche i pochi sopravvissuti di cui si conoscono le generalità e le testimonianze (si stima che i morti siano stati fra 1,7 e 1,9 milioni; gli scampati non più di 160). I campi furono allestiti, sperimentando via via le varie tecniche di soppressione, sotto la direzione di un gerarca triestino – Odilo ...