Oltre 70 Trattori in Corteo | Giornata del Ringraziamento Celebrata con Festa e Devozione

Nefertiti, aperta, genuina cerca il confronto ma, soprattutto, l'altra metà della mela, innamorata della vita e dell'amore, non vuole cedere alla rassegnazione e tenta, oltre a ribellarsi, di far ...Anche se per ora non hanno le dimensioni di altri paesi europei: sabato decine di trattori hanno bloccato per due ore il casello autostradale di Orte ...(L'Unione Sarda.it) Su altre fonti Sono oltre in centinaio i trattori che stanno sfilando in corteo a Pescara per protestare contro le politiche comunitarie. Gli agricoltori hanno attraversato i 30 km ...