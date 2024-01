Olocausto | l' ignoranza culturale fa perdere la memoria storica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Per chi ha una cultura biblica non dovrebbe essere difficile apprezzare il profondo valore della. Nelle scritture veterotestamentarie è scritto: “Fate di tutto per non dimenticare i fatti che avete visto con i vostri occhi: finché vivrete non svaniscano dal vostro cuore! Li racconterete e ai figli dei vostri figli” (Deuteronomio 4,9, TILC). E allora come dimenticare il 27 gennaio 1945, data della liberazione del lager Auschwitz-Birkenau, assunta a simbolo della deportazione e dello sterminio sistematico degli ebrei perpetrato dalla Germania nazista tra il 1933 e il 1945? Gli ebrei furono le vittime principali, ma i nazisti cercarono di sterminare anche zingari rom e sinti, disabili, polacchi, omosessuali, dissidenti politici e Testimoni di Geova. Questi ultimi, che nel Terzo Reich furono implacabilmente perseguitati, sono tra le “vittime dimenticate”, ignorati ...