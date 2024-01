Olimpiadi Invernali Under 18 | Tabanelli ha vinto l’oro nel freeski slopestlye

(Di domenica 28 gennaio 2024) Gangwon, 28 gennaio 2024 – Flora Tabanello fa un bis storico personale alleGiovanili di Gangwon, in Corea del Sud. L’Azzurra, portabandiera alla cerimonia d’apertura, ha messo al colloa cinque cerchi nel. Ha dominato la gara anche nel big air (con 180 punti). Seconda è arrivata l’australiana Daisy Thomas (172.75) e terza la tedesca Muriel Mohr. In questo modo, l’Italia Team ha raggiunto le 15 medaglie complessive e ha centrato il decimo oro (10 ori, 2 argenti e 3 bronzi). Mancano 4 giorni al termine delle gare e la squadra tricolore18 conferma il primato nel Medagliere, davanti alla Germania e alla Francia. IL MEDAGLIERE AZZURRO A GANGWON 2024 (10 ORI, 2 ARGENTI, 3 BRONZI) ORO – Manuel Weissensteiner/Philipp Brunner (slittino, ...

Super Flora! Tabanelli vince il secondo oro a Gangwon 2024. La portabandiera azzurra agli YOG coreani bissa il titolo olimpico vinto nel freeski slopestlye dominando anche nel big air (con 180 punti), ...