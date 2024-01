Olimpia Milano-Banco Sardegna Sassari | Lega Basket A | ultime e diretta TV

(Di domenica 28 gennaio 2024) Questo pomeriggio alle 17, al Mediolanum Forum, l’affronta la Dinamonella sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di. Una sfida che si preannuncia interessante tra due formazioni che possono dirsi, in modi diversi, le grandi deluse del torneo. Se però i biancorossi sono riusciti a rialzarsi, i biancoblu attraversano ancora un periodo di estrema difficoltà. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il matchdidi...

Splendida vittoria per l’ Olimpia EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega. La squadra allenata da Ettore Messina si rilancia battendo il Barcellona ... (oasport)

Domani l’Olimpia sarà di nuovo già sul parquet nel campionato di Serie A. Se non altro, questa volta, non dovrà tribolare con viaggi e trasferte ... (ilgiorno)

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Sassari , sfida valida come 18^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Gli uomini di coach Messina sono ... (sportface)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Sassari , sfida valida come 18^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Gli ... (sportface)

Recuperato Maodo Lo - schierato per 2' contro il Barcelona dopo un allenamento - l'Olimpia Milano si prepara a ritrovare anche Nikola Mirotic. Il lungo montenegrino con passaporto spagnolo scenderà in ...L’EA7 Emporio Armani Milano, reduce dalla trasferta vincente di Pesaro e dal successo casalingo contro il Barcelona in EuroLeague, riceve al Forum di Assago per la 18a giornata di regular season di ...Dopo ben 20 gare passate ai box per i noti problemi al tendine d'Achille, Mirotic, il grande acquisto estivo dell'Olimpia Milano, è finalmente pronto a tornare in campo. Sarà di scena nella sfida di ...