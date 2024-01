Ogni volta che piove le strade del quartiere diventano piscine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non sarà forse tanto funesto come vuole la tradizione l’anno bisestile 2024 per i residenti in via Parabiago, a Busto Garolfo, e nella zona dei musicisti così chiamata per le intitolazioni delle vie a noti compositori del passato. Cap Holding ha infatti stanziato due milioni e mezzo di euro per fermare l’esondazione dei tombini durante i nubifragi e le bombe d’acqua che trasformano lein fiumi e le cantine indomestiche. La situazione era diventata ormai insostenibile, la frequenza degli eventi estremi ha condotto i tecnici dell’azienda che gestisce la rete idrica e fognaria di Città Metropolitana a mettere mano al progetto e ridurre il rischio per i residenti. "Speriamo sia labuona, siamo stanchi di tremareche sopra la nostra testa si scatena un temporale un po’ ...