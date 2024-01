Offerte di lavoro | numerose opportunità anche con la sola licenza media

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il mondo delha del tutto riaperto i battenti.lediin circolazionecon la. Gli ultimi mesi hanno segnato una sorta di rivoluzione per quel che riguarda il contesto. Lesono letteralmente arrivate da ogni direzione. Ogni specifico ambito, ogni contesto, settore, ha attinto tra le schiere di potenziali candidati. Pubblico e privato hanno aperto le proprie porte nel tentativo, quasi sempre vincente di assumere profili da utilizzare, in molti casi, per mansioni assolutamente nuove e figlie dei tempi. Di recente, ledisono addirittura aumentate rispetto a quante veicolate nei mesi ...