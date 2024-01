Offerte bollette luce e gas | attenzione ai rischi | come funziona la truffa del “sì”

Guida di sopravvivenza per il cittadino che viene bombardardato di chiamate da operatori energetici. Ecco le cose da sapere per non cadere in ... (panorama)

Un balzo in su da 0,55 euro a 2,43 euro, in un colpo solo. Risultato: bolletta del gas quadruplicata per la scadenza dell'offerta, ma stavolta il fornitore (l'Enel) annuncia un intervento per l'80enne ...MARTELLAGO (VENEZIA) - Un balzo in su da 0,55 euro a 2,43 euro, in un colpo solo. Risultato: bolletta del gas quadruplicata per la scadenza dell'offerta, ma stavolta il fornitore (l'Enel) annuncia un ...Insomma, parlare così spesso di bollette ha spinto tutti a chiedersi se in giro non ...Chi si è rivolto a Switcho, così come chi ha confrontato le tariffe sul Portale offerte di Arera, è passato poi ...