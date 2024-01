Nyt | accordo vicino per il rilascio degli ostaggi a Gaza

(Di domenica 28 gennaio 2024) I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a unin base al quale Israele sospenderebbe la guerra aper circa due mesi in cambio deldi oltre 100ancora detenuti da Hamas: lo scrive il New York Times riferendo che l'che potrebbe essere siglato nelle prossime due settimane. I negoziatori hanno sviluppato una bozza scritta diche fonde le proposte avanzate da Israele e Hamas negli ultimi 10 giorni in una intesa di base che sarà oggetto di colloqui domenica a Parigi.

I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi ancora d ...La guerra in Medioriente giunge al giorno 114. L'Unrwa ancora nel mirino dopo la notizia sul coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti negli attentati del 7 ottobre da parte di Hamas contro Israele. Do ...Joe Biden ha parlato venerdì con le sue controparti egiziane e qatariote, in vista del viaggio in Europa del direttore della CIA, William Burns per cercare un accordo che garantisca il rilascio di ...