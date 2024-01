Nuovo piano pandemico | anche per Meloni le emergenze sono occasioni di profitto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Bisogna avere pazienza e, prima o poi, i nodi vengono al pettine. La saggezza popolare qui è davvero istruttiva. È notizia recente il fatto che il governo in carica ha ratificato un “che, nel caso di future, ricalcherà esattamente le stesse linee direttrici adottate da Conte e Draghi, i precedenti responsabili della gestione (funesta) della pandemia/sindemia Covid-19. È confermata la centralità assoluta dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, dei vaccini come “arma” decisiva per proteggere la cittadinanza dai virus, delle restrizioni e se necessari dei lockdown più o meno estesi. Disi parla della possibilità di interrompere attività sociali, come la scuola in presenza, come mezzo per limitare i contagi. Di ...