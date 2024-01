Nuovo appuntamento con 911 5 e 911 Lone Star 3 su Rai2 | anticipazioni episodi 28 gennaio e 4 febbraio

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tornano 911 5 e 9113 in onda sucon i rispettivi nuovi. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy. Ecco lesugliche vedremo stasera 28. Si comincia dall’o 5×04 di 911 dal titolo Andata e ritorno, di cui vi riportiamo la sinossi: La squadra deve pree soccorso dopo che un camion si è schiantato contro la parata di inizio anno di un liceo. Nel frattempo, Athena e Michael cercano di aiutare Harry all’indomani del suo rapimento e viene mandato da una psicologa per parlare di ciò che è successo. Harry però non sembra voler raccontare e così la psicologa consiglia ai genitori di riportarlo a casa. May è intimidita dal ritorno della leggenda del call center, ...

acquisto a distanza, per fissare un appuntamento, per poter provare e visionare dal Vivo l'autovettura. Il nostro annuncio è compilato con il massimo scrupolo e attenzione, tuttavia potrebbe capitare ...un nome in realtà non nuovo nel paddock. La scorsa stagione, infatti, partecipò all’ultimo appuntamento dell’anno a Monza al volante della Campos, in un 2023 in cui ha alternato altri impegni in ...Con l'appuntamento di questa domenica pomeriggio, la speranza di alcuni degli appassionati del talent show Mediaset era quella di poter assistere alle prime novità sul serale e magari la consegna ...