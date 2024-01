Nuova segnalazione sull’amico di Monia La Ferrera | stanno insieme?

(Di domenica 28 gennaio 2024)Lafa sempre più discutere e parlare di sé fuori la casa del Grande Fratello per l’amico speciale che avrebbe all’esterno e per gli alti e bassi con l’ex fidanzato Massimiliano Varrese nel reality. Infatti, unaindiscrezione confermata da un’esperta di gossip desta ancora più perplessità sulla genuinità del rapporto trae Varrese dentro al GF. Ecco cosa si è saputo a proposito. Grande Fratello: lasul ragazzo diSi vociferava già del rapporto intimo traLae il suo amico Giovanni sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Ma dopo che nella puntata di martedì 23 gennaio 2024 ne ha parlato anche Alfonso Signorini con la diretta interessata informando anche Massimiliano Varrese su come ...

Arriva da un conoscente di lei, i motivi per cui Mew e Matthew avrebbero lasciato per sempre la scuola di Amici L'articolo Nuova indiscrezione sui ... (novella2000)

A Firenze decine di cartelli che indicano la nuova ztl "green" contengono un refuso e dovranno essere sostituiti ...Per Ida Platano arriverà il momento di confrontarsi con una nuova segnalazione. Al centro dell'attenzione ci sarà ancora una volta Mario che, dopo le segnalazioni delle scorse settimane, si ritroverà ...Identificato un nuovo bersaglio nella battaglia contro il medulloblastoma ...per la prima volta la proteina SALL4 quale importante regolatore della via di segnalazione di Hedgehog, essenziale per lo ...